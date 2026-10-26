C'è un dettaglio di De Bruyne che lo fa somigliare ad Iniesta

Ultime notizie SSC Napoli - Il centrocampista belga del Napoli Kevin De Bruyne ha giocato la seconda partita consecutiva in regia ed è stato ancora una volta fra i migliori.

Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, De Bruyne è sempre nel vivo del gioco, fa girare la squadra, è un riferimento costante per i compagni. E poi corre, lotta, pressa.