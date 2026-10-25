Formazioni ufficiali Udinese-Milan: le scelte di Runjaic e Amorim

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Autore Pasquale Cacciola Giornalista professionista. Inviato TV, SMM e SEO Specialist
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Formazioni ufficiali Udinese-Milan 8a giornata Serie A

Formazioni ufficiali Udinese-Milan: sfida importante per gli obiettivi stagionali delle due squadre, con i friulani a caccia di punti salvezza e i rossoneri determinati a difendere il 4° posto. Appuntamento alle 20.45. 

I bianconeri hanno bisogno di fare risultato per allontanarsi dalla zona retrocessione e affronta una gara delicata davanti al proprio pubblico. Il rossoneri, invece, vogliono tenersi stretto il piazzamento in zona Champions League, conquistando una vittoria preziosa per consolidare la propria posizione in classifica.

Formazioni ufficiali Udinese-Milan

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis.

A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Zaniolo, Bertola, Arizala, Miller, Vinciati, Unai Gomez, Ebosse, Jovanovic. All. Runjaic 

  • Milan (3-4-2-1): Maignan; Diawara, De Winter, Pavlovic; Tomori, Modric, Jashari, Bartesaghi; Pulisic, Hutchinson; Ramos.

A disposizione: Bouyer, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Comotto, Vladimirov, Ossola, Terracciano, Perera, Cissè, Menon, Vos, Cisse, Camarda, Musah. All. Amorim 

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