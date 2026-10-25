"Meno arrembante del solito, ma comunque utile alla causa". Voti e pagelle Di Lorenzo
Rassegna Stampa 18:30
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Giovanni Di Lorenzo in Napoli-Roma? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport 6,5 Avvio a mille all’ora, con discese puntuali e velenose. Mette dentro un pallone super per Hojlund, accompagna, travolge Wesley in tandem con Politano.
- Il Mattino 6,5 Parte subito molto forte, facendo capire ad uno come Wesley che non sarà un pomeriggio semplice. Non ci solo sgroppate, ma anche tanto da difendere. Suo il cross che diventa, poco prima del quarto d'ora, un cioccolatino per Lang: solo un prodigioso intervento di Rensch cancella il gol.
- Repubblica 6 Meno arrembante del solito, ma comunque utile alla causa
- Corriere dello Sport 7 Da bravo scolaro ha studiato la storia, la geografia, gli usi e i costumi di Wesley, normalizzandone il talento.
- Tuttosport 6.5 Il capitano ha una voglia grande così di zittire detrattori e vecchie glorie, lo fa con una prestazione importante: quando esce, si sente.
- Corriere della Sera 6
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