Rapporti arbitri-club, spunta una nuova figura: per formalizzare il tutto manca una richiesta formale della Lega

Ultime notizie Serie A - Tra le tante incomprensioni di questi mesi, come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, ci sono anche quelle tra Daniele Orsato e Andrea De Marco, confermato a inizio stagione referente per i rapporti tra la Can e i club di Serie A e B.

"Il nuovo designatore avrebbe preferito lavorare con Eugenio Abbattista e questo ha portato De Marco a non essere operativo in un ruolo cruciale nei rapporti con le società. Ora sembra esserci un compromesso, con la mediazione di Malagò, per cui a curare i rapporti con i club di A sarà il direttore tecnico dell’Aia, Domenico Messina. Per formalizzare il tutto manca una richiesta formale della Lega Calcio Serie A"