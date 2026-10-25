Rao protagonista in B anche oggi, palo e numeri importanti: le statistiche

Ultimissime Calcio Napoli - Emanuele Rao si conferma tra i grandi protagonisti del campionato cadetto in corso. Presente in campo in Verona-Pisa terminato sul punteggio di 1-1, il giovane esterno offensivo di proprietà del Napoli non ha trovato la via della rete ma si è reso autore di un'altra prestazione di altissimo spessore tecnico, confermando una traiettoria di crescita davvero importante in categoria.

Verona-Pisa 1-1, Emanuele Rao protagonista in campo

Rimasto in campo per circa settanta minuti coi toscani, Rao ha letteralmente stravolto i piani della retroguardia veronese, mettendo in mostra un repertorio fatto di strappi palla al piede, visione di gioco e grande personalità.

I dati statistici fotografano in maniera inequivocabile l'impatto devastante del classe azzurro sul match. Si è rivelato un pericolo costante con un indice di 0,44 xG e 0,32 xA a testimonianza, appunto, dell'insidia costante creata per i compagni e verso la porta avversaria. Inoltre si è affermato primatista indiscusso della sfida con 3 occasioni create e 1 grande occasione da gol generata ed è stato determinante anche nei dribbling: 100% riusciti (3 su 3).

Quasi metteva la ciliegina sulla torta di questa grande performance ma solo ilpalo gli ha negato la gioia della rete. Infine i dati dicono anche che Rao subito 2 falli, recuperato 1 pallone e firmando 1 intercetto.