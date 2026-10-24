Alvino protesta: "Gollini andava espulso, arbitro disastroso! È uno scandalo"

Ultime notizie Napoli - Carlo Alvino, giornalista, ha commentato su Instagram la partita Napoli-Roma 3-3.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Partita dominata per 60 minuti con una rovesciata da urlo di Anguissa e la doppietta di un super McTominay. La vittoria era ampiamente meritata, ma pesa come un macigno lo scandalo nel primo tempo: Gollini andava espulso per un netto fallo di mano fuori area. Arbitro disastroso. Nel finale la sfortuna fa il resto: si fa male Badiashile (fino a quel momento perfetto con Rafa Marin) e l’ingresso di Beukema rovina una serata che doveva essere da tre punti. Meritavamo solo noi. Il bello o il brutto del calcio. Due squadre che si affrontano a viso aperto ed è quello che da spettatori ci si aspetta, gol e colpi di scena, l’eterna contrapposizione dello spettacolo con il risultato, trascurando il momento contingente della classifica e della posta in palio. Essere soddisfatti o rammaricati? Resterà una domanda senza risposta. Ma noi purtroppo la dobbiamo guardare dal nostro punto di vista e non possiamo essere soddisfatti, ma non tanto per il risultato, ma perché questa vittoria sarebbe stata fondamentale per il prosieguo della stagione e invece ancora una volta non riusciamo a fare due vittorie consecutive nonostante una prestazione sontuosa, si perché abbiamo giocato alla grande, così come a Milano così come a Firenze ma alla fine ne usciamo con l’amaro in bocca. Non è stata una “nottata” e non è passata, dobbiamo ancora una volta rimandare alle prossime partite di Monza e Juve, ma la fiducia è tanta e lo scoramento molto di meno. La luce più che vederla la stiamo toccando".