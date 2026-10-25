Cessione SSC Napoli, CorSport: non è questione di “se” ma di “quando”! Normale che De Laurentiis valuti l'idea

Ultime notizie SSC Napoli - Alessandro F. Giudice, analista finanziario e giornalista, sul Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulla vicenda che potrebbe vedere la cessione della proprietà della SSC Napoli.

"È normale che il proprietario del Napoli valuti l’ipotesi di cedere il club: a questo punto del suo cammino imprenditoriale, non dovrebbe essere questione di “se” ma di “quando”. E se l’offerta da 2,2 miliardi attribuita a Rizzetta fosse reale, rifiutarla sarebbe stato un errore.

Il club azzurro è l’asset più importante nel portafoglio della famiglia De Laurentiis, la cui capogruppo Filmauro ha fatturato 13 milioni nel 2025 e 8 nel 2024. La plusvalenza generata dalla sua cessione potrebbe sfiorare il miliardo. Non sappiamo se Rizzetta abbia davvero messo sul piatto quella cifra, ma il rifiuto ci pare un errore anche a prescindere da dilazioni di pagamento del tutto usuali nelle acquisizioni di aziende.

Il presidente del Napoli ama stupire con dichiarazioni roboanti e battute a effetto. Consideriamo una boutade la “rivelazione” di presunti arabi pronti a pagare 3,5 miliardi, una cifra assurda per un club italiano, forse congrua per la fascia alta della Premier. Ma probabilmente anche questo fa parte del gioco: esagerare il valore della propria mercanzia è l’abc di un abile venditore"