Condò: "Beukema? Ha dimostrato di non aver capito niente di quale sia il metro arbitrale quest’anno"

Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al fischio finale di Napoli-Roma 3-3:

“Il Napoli è arretrato dopo il vantaggio per una questione anagrafica, non poteva avere quel ritmo per molto. Gli azzurri sono stati bravi e determinati a tornare in vantaggio dopo il 2-2 poi Beukema ha dimostrato di non aver capito niente di quale sia il metro arbitrale quest’anno. Lo dico facendo un eufemismo”.