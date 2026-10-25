"Un’unica pecca: gli manca il gol, fa cilecca". Voti e pagelle Hojlund
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Rasmus Hojlund in Napoli-Roma? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport 6,5 Un’unica pecca: gli manca il gol. E di testa avrebbe pure la chance ma colpisce male. Straordinaria la progressione con assist a Olivera che spreca.
- Il Mattino 6 In accelerazione non male. Ndicka va a lavorare sul danese, cercando di stringergli tantissimo ogni spazio, anche quando si tratta di arrivare ai margini della metà campo del Napoli. Mette un pallone d'oro per Oliveira che non riesce a trovare la rete. Lotta e stringe i denti.
- Repubblica 6 La cavalcata con assist per Olivera e tante sponde, ma fa cilecca di testa.
- Corriere dello Sport 6,5 Aveva un pitbull alle calcagna, se l’è giocata nei duelli con N’Dicka utilizzando anche la scaltrezza tra sponde e ricami.
- Tuttosport 6.5 Ok, gli è mancato il gol, però ha fatto un lavoro fondamentale là davanti.
- Corriere della Sera 6
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