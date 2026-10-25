"Entra bene, da una sua percussione nasce il 3-2". Voti e pagelle Spinazzola

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Leonardo Spinazzola in Napoli-Roma? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

  • Gazzetta dello Sport 6 Dentro nel finale e da una sua percussione centrale nasce la rete del 3-2. Dopo aver impensierito Gollini, è bravo a dare fastidio sulla respinta.
  • Il Mattino 5,5 la squadra ormai è schiacciata quando entra
  • Repubblica 6 entra bene e va al tiro.
  • Corriere dello Sport sv
  • Tuttosport 5.5 Sovrastato da Balerdi sul tris giallorosso. 
  • Corriere della Sera sv
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