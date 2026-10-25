Bargiggia contro Allegri: "Ancora una volta rimontato ed espulso, basta con questi personaggi datati"
Le Interviste 15:15
Bargiggia
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Paolo Bargiggia contro Allegri dopo Napoli-Roma: “Basta con questi personaggi datati nell'idea di calcio e nel comportamento! Ancora una volta rimontato, ancora una volta espulso; col Milan aveva perso in casa col Cagliari e, a 5 giornata dalla fine era a +8 sulla Roma. E ancora si lamenta, basta con questi personaggi”.
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