"Finché ne ha è un demonio, ma spreca il 3-0". Voti e pagelle Politano
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Matteo Politano in Napoli-Roma? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport 7 Finché ne ha è un demonio. Peccato per l’occasione sciupata per il 3-0 che avrebbe forse chiuso il match. Assist al bacio per McTominay e tanti cross.
- Il Mattino 7 Ha la gamba ispirata e si lagna spesso perché non viene azionato come pensa sia giusto. E ha ragione: suo il cross al bacio per McTominay. Esce Hermoso forte su di lui, in un duello fatto di grande velocità. Diversi sono i suoi cross nel momento migliore del Napoli nel cuore del primo tempo, ma anche tanto sacrificio andando spesso in duello su Wesley. Poi il duello è con Molina.
- Repubblica 6,5 Assist e prova super, ma spreca il colpo del ko.
- Corriere dello Sport 7 Una spina nel fianco, in campo largo ha spaccato il centro-sinistra romanista.
- Tuttosport 7.5 I primi due gol del Napoli nascono da sue giocate (punizione e dribbling su Wesley): fosse durato di più, chissà.
- Corriere della Sera 7
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