"Che cosa ho detto?". Espulsione Allegri in Napoli-Roma, la ricostruzione di DAZN: svelato il motivo del cartellino rosso | FOTO
Ultime notizie Napoli - Massimiliano Allegri espulso in Napoli-Roma al minuto 90. Dopo il gol di Balerdi del 3-3, l'allenatore della SSC Napoli è stato punito con un cartellino rosso dall'arbitro Andrea Colombo che, dopo il check con il VAR, si è avvicinato alla panchina azzurra per espellere l'allenatore partenoepo. Allegri, dopo aver tolto la giacca, ha chiesto al quarto uomo: "Mi dici cosa ho detto?", prima di rientrare nel tunnel degli spogliatoi.
Espulsione Allegri in Napoli-Roma, la ricostruzione di DAZN
Davide Bernardi, giornalista DAZN, ha ricostruito quanto accaduto al Maradona in occasione dell'espulsione di Allegri. Di seguito le sue dichiarazioni:
"La risata di Gasperini quando gli avete chiesto se avesse visto Allegri arrabbiato è abbastanza esplicativa. Gli episodi secondo lui hanno indirizzato la partita, Allegri si arrabbia moltissimo sul 3-3. Allegri dice a Sacchi “Se non annullate questo gol…”. I toni sono abbastanza pacati, si aspetta il check e fa avanti e indietro a bordocampo. Il gol viene convalidato, Allegri fa per andarsene, Sacchi richiama Colombo che tira poi fuori il rosso. Allegri dice a Colombo “Che cosa ho detto?” E poi la rabbia di Allegri va in escalation. Si toglie la giacca, è molto vicino alla panchina della Roma. Allegri fa per andarsene, torna indietro e viene trattenuto. Secondo le ricostruzioni che abbiamo fatto nel post-partita, il motivo dell’espulsione è che Allegri avrebbe mandato a quel paese la squadra arbitrale dopo la decisione di non punire il contatto Balerdi-Beukema. Allegri ha tenuto la voce alta anche nei corridoi del Maradona e in conferenza stampa".
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