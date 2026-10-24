"Che cosa ho detto?". Espulsione Allegri in Napoli-Roma, la ricostruzione di DAZN: svelato il motivo del cartellino rosso | FOTO

Ultime notizie Napoli - Massimiliano Allegri espulso in Napoli-Roma al minuto 90. Dopo il gol di Balerdi del 3-3, l'allenatore della SSC Napoli è stato punito con un cartellino rosso dall'arbitro Andrea Colombo che, dopo il check con il VAR, si è avvicinato alla panchina azzurra per espellere l'allenatore partenoepo. Allegri, dopo aver tolto la giacca, ha chiesto al quarto uomo: "Mi dici cosa ho detto?", prima di rientrare nel tunnel degli spogliatoi.

Davide Bernardi, giornalista DAZN, ha ricostruito quanto accaduto al Maradona in occasione dell'espulsione di Allegri. Di seguito le sue dichiarazioni:

"La risata di Gasperini quando gli avete chiesto se avesse visto Allegri arrabbiato è abbastanza esplicativa. Gli episodi secondo lui hanno indirizzato la partita, Allegri si arrabbia moltissimo sul 3-3. Allegri dice a Sacchi “Se non annullate questo gol…”. I toni sono abbastanza pacati, si aspetta il check e fa avanti e indietro a bordocampo. Il gol viene convalidato, Allegri fa per andarsene, Sacchi richiama Colombo che tira poi fuori il rosso. Allegri dice a Colombo “Che cosa ho detto?” E poi la rabbia di Allegri va in escalation. Si toglie la giacca, è molto vicino alla panchina della Roma. Allegri fa per andarsene, torna indietro e viene trattenuto. Secondo le ricostruzioni che abbiamo fatto nel post-partita, il motivo dell’espulsione è che Allegri avrebbe mandato a quel paese la squadra arbitrale dopo la decisione di non punire il contatto Balerdi-Beukema. Allegri ha tenuto la voce alta anche nei corridoi del Maradona e in conferenza stampa".