De Laurentiis è sceso negli spogliatoi dopo Napoli-Roma, gesto verso la squadra dopo il 3-3

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Ultime notizie SSC Napoli?Al termine di Napoli-Roma, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è sceso negli spogliatoi per applaudire e complimentarsi personalmente con i ragazzi: "Il presidente ha voluto sottolineare come nonostante la vittoria mancata, la prestazione, il cuore e il carattere dimostrati in campo stasera siano il vero specchio del valore di questa squadra", a rivelarlo sui propri profili social è il giornalista Carlo Alvino.

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