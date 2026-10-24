De Laurentiis è sceso negli spogliatoi dopo Napoli-Roma, gesto verso la squadra dopo il 3-3

Ultime notizie SSC Napoli - ?Al termine di Napoli-Roma, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è sceso negli spogliatoi per applaudire e complimentarsi personalmente con i ragazzi: "Il presidente ha voluto sottolineare come nonostante la vittoria mancata, la prestazione, il cuore e il carattere dimostrati in campo stasera siano il vero specchio del valore di questa squadra", a rivelarlo sui propri profili social è il giornalista Carlo Alvino.