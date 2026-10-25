Sfogo Allegri, la Roma lo ritiene "inaccettabile" e "grave"! Gasperini vacilla e risponde ironicamente

Ultime notizie SSC Napoli - Massimiliano Allegri è furibondo. Incavolato sul serio dopo la grande partita contro la Roma e il pareggio maturato all'89'. Nella zona spogliatoi, Max s'era sfogato a voce alta lontano dalle telecamere: «L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro... L'ho pagata con il Milan».

Come racconta il Corriere dello Sport, lo sfogo di Allegri ha fatto vacillare Gasperini: "«Non so se fosse nervoso con me - la risposta ironica di Gian Piero - non l’ho mica buttato fuori io». La società giallorossa invece è stata molto più dura nell’esprimere, anche a microfoni chiusi, la propria insoddisfazione, ritenendo “inaccettabili” e “gravi” le esternazioni del tecnico del Napoli".