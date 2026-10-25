"Vuoi vedere che Allegri gli ha trovato la posizione per il fine carriera?". Voti e pagelle De Bruyne
Rassegna Stampa 18:45
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Kevin De Bruyne in Napoli-Roma? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport 7 Vuoi vedere che Allegri gli ha trovato la posizione per il fine carriera? Un maestro in campo, sempre lucido: di qualità e personalità
- Il Mattino 6,5 Lavora da play e fin dai primissimi secondi è Cristante a cercare di limitarne il raggio d'azione. Col passare dei minuti alza il suo raggio d'azione fino a trovarsi la palla buona per il raddoppio sventato solo da un ottimo intervento di Gollini. Dopo il 2-0, resta incastrato. Ma appena può si illumina.
- Repubblica 7 Sempre più a suo agio come regista, ma anche la sua autonomia è limitata.
- Corriere dello Sport 7 Un mediano che sradica palloni, un “volante” portatore naturale di equilibrio, un fantasista nel mandare in porta i compagni. Ma quante cose è, il signor Kevin, in un giocatore solo? Fenomeno senza tempo.
- Tuttosport 6.5 Nella nuova posizione riesce a esprimere meglio il suo potenziale innescando i compagni.
- Corriere della Sera 7
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