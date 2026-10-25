De Laurentiis incrocia Allegri negli spogliatoi: spunta la reazione di ADL dopo Napoli-Roma

Ultime notizie calcio Napoli - Napoli-Roma finisce 3-3 ma è convincente la prova degli azzurri al Maradona contro la squadra di Gasperini: si rivede tutta la qualità del centrocampo azzurro, con le prestazioni sontuose di Anguissa, McTominay e De Bruyne. E strappa applausi anche la coppia difensiva Rafa Marin-Badiashile, fino a quando il francese non è stato costretto al cambio per infortunio.

De Laurentiis: complimenti ad Allegri dopo Napoli-Roma

L'edizione de Il Mattino di oggi rivela anche quella che è stata la reazione di Aurelio De Laurentiis dopo Napoli-Roma:

"De Laurentiis esce dallo spogliatoio a fine partita e incrocia il tecnico: gli fa i complimenti per la bella prestazione, la strada è quella giusta e poi va via. Piuttosto si prepara a un annuncio: a inizio settimana dovrebbe essere pronto il preliminare con le società proprietarie dei terreni a Qualiano. Il centro sportivo, la Casa del Napoli, sta per prendere il via".

De Laurentiis con Allegri

Al termine di Napoli-Roma, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è infatti sceso negli spogliatoi per applaudire e complimentarsi personalmente con i ragazzi: "Il presidente ha voluto sottolineare come nonostante la vittoria mancata, la prestazione, il cuore e il carattere dimostrati in campo stasera siano il vero specchio del valore di questa squadra", a rivelarlo ieri sera via social è stato il giornalista Carlo Alvino.