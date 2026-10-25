La stagione del Napoli potrebbe essere iniziata in settimana, ci sono due novità che incidono

Ultime notizie SSC Napoli - È stata una gran bella partita Napoli-Roma, ha detto che il Napoli ha ancora un bel po’ di cose da dire e da dare. La stagione, scrive il Corriere della Sera, potrebbe essere iniziata in questa settimana. Con la vittoria in Champions e il 3-3 di ieri, difficile da digerire dopo essere stati avanti 2-0 e 3-2.

"Non è stata la ripetizione della partita di San Siro con l’Inter (da 2-0 a 2-3) soprattutto perché non è stato lo stesso Napoli. Le novità, che hanno inciso e incideranno ancora sono il ritorno su buoni livelli di McTominay (doppietta) e ancora di più la nuova posizione di De Bruyne.

Spostato in regia, il belga si è preso per davvero il Napoli, ora dà qualità alla fase di possesso, corre molto di più ed è presente pure in copertura. Tutto questo senza invadere la riserva di caccia di McTominay, come accadeva spesso lo scorso anno quando De Bruyne giocava mezzala.

Se per la Roma, come detto, la partita è stata una conferma, per il Napoli può essere l’inizio di qualcosa di nuovo e di meglio, anche se risalire da quota 11 (punti) sarà impegnativo"