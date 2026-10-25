Varriale: "Il Napoli ha un serio problema difensivo per quanto accaduto con Inter e Roma"

Enrico Varriale commenta quanto accaduto al Napoli di Allegri negli scontri diretti:

"Contro Inter e Roma, le 2 squadre migliori del campionato, il Napoli ha giocato due ottime partite che potevano fruttare 6 punti, invece dell'unico conquistato, cambiando la classifica e le prospettive della squadra di #Allegri. Ora, al di là dei soliti critici prevenuti nei confronti dell'allenatore, va rilevato che se gli episodi ti girano sempre a sfavore e ti fai rimontare due volte dal 2-0 esiste un problema di fase difensiva, quella che era da sempre la caratteristica migliore data alle sue squadre dal tecnico livornese. E questo problema si spiega soprattutto con una squadra indebolita per il mancato mercato che avrebbe dovuto portare all'acquisto di un difensore forte ( indispensabile visti anche i problemi di #Buongiorno) , un centrocampista per fare rifiatare #Anguissa e un attaccante da affiancare a #Hojlund. Non sono arrivati e #Allegri non ha battuto ciglio. Dopo il pari di ieri il vero obbiettivo stagionale del club, la conquista della qualificazione #Champions appare lontanissimo, ma visto l'organico si capiva che non sarebbe stato comunque facile. Anche perché tra i fattori di indebolimento della squadra c'è il fatto che l'anno scorso la guidava #Conte, capace di garantire una solidità tattica e mentale a questo stesso gruppo che quest'anno proprio non si vede. Ecco a #Conte, quelli che lo hanno criticato per gli infortuni ( basta vedere quest'anno quando si perdono un paio di giocatori a partita) e il gioco dovrebbero avere il buon gusto di chiedere scusa. E se non a lui almeno ai tifosi che hanno turlupinato per mesi portando avanti tesi strampalate contro il miglior allenatore italiano .