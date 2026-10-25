"Sei qui per il Napoli?", sentite la risposta di Pioli in visita al Cristo Velato | VIDEO CN24

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Stefano Pioli, ex allenatore di Fiorentina e Milan, è stato beccato a Napoli in questi giorni. L'allenatore ha assistito anche alla partita Napoli-Roma finita 3-3 al Maradona e in tanti hanno accostato il suo nome alla panchina del Napoli

Stefano Pioli, ex allenatore di Fiorentina e Milan, è stato beccato a Napoli in questi giorni. L'allenatore ha assistito anche alla partita Napoli-Roma finita 3-3 al Maradona e in tanti hanno accostato il suo nome alla panchina del Napoli.

Stefano Pioli è stato beccato in queste ore in visita al Cristo Velato e sentite cosa ha risposto ad alcuni tifosi del Napoli.

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