"Sei qui per il Napoli?", sentite la risposta di Pioli in visita al Cristo Velato | VIDEO CN24

Stefano Pioli, ex allenatore di Fiorentina e Milan, è stato beccato a Napoli in questi giorni. L'allenatore ha assistito anche alla partita Napoli-Roma finita 3-3 al Maradona e in tanti hanno accostato il suo nome alla panchina del Napoli.

Stefano Pioli è stato beccato in queste ore in visita al Cristo Velato e sentite cosa ha risposto ad alcuni tifosi del Napoli.