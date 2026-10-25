Ecco dove hanno pranzato oggi Favasuli, Milinkovic-Savic e Lucca | FOTO

Ultimissime Calcio Napoli - All'indomani dello spettacolare e rocambolesco 3-3 maturato ieri nella grande sfida del stadio Maradona contro la Roma, per la squadra azzurra è scattata una domenica di totale stacco e riposo concessa dallo staff tecnico.

I calciatori ne hanno approfittato per ricaricare le batterie, trascorrendo diverse ore di svago e godendosi momenti di relax in alcune delle location più suggestive e rinomate della città e della zona flegrea.

Dove hanno pranzato Favasuli, Milinkovic-Savic e Lucca

Tra buon cibo e la consueta disponibilità verso tifosi e curiosi tra foto e sorrisi, i tesserati della SSC Napoli sono stati protagonisti in diversi punti di ritrovo. In particolare, Costantino Favasuli e Milinkovic-Savic hanno scelto la cornice del locale White Chill Out situato sul lungomare di Pozzuoli, in Via G. Matteotti 48.

Nello stesso celebre ristorante, ma optando per la sede di Via Miliscola 454 sempre a Pozzuoli, si è recato invece Lorenzo Lucca, per un pranzo all'insegna della tranquillità prima di rituffarsi nella preparazione dei prossimi impegni stagionali.