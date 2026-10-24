DIRETTA VIDEO - Napoli-Roma 3-3: segui il post partita coi tifosi al Maradona

Napoli-Roma in diretta video. Segui la partita del prossimo turno di campionato Napoli-Roma live con l'8a giornata di campionato che vale tre punti importanti per entrambe le squadre. Da una parte il Napoli che cerca riscatto e di accorciare la classifica e dimenticare Venezia, dall'altra la Roma che viaggia a ritmo scudetto.

La partita sarà anche in diretta la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli, Caserta, Avellino e Benevento e canale 84 per i residenti della provincia di Salerno) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

DIRETTA VIDEO - Napoli-Roma

Napoli-Roma, dalle ore 16:00 LIVE con i tifosi napoletani.

Napoli-Roma diretta testuale

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95' - Palla Gollini, rilancio e l'arbitro fischia la fine del match.

94' - Fallo di Wesley su Rafa Marin.

92' - Corner Napoli: mischia pericolosa in area ma nessuno riesce a concludere a rete!

90' - Espulso Allegri, chiede spiegazioni. Saranno 5 i minuti di recupero.

88' - GOL DELLA ROMA! Stacca di testa Balerdi ed è 3-3.

86' - Gli azzurri provano a tenere palla ma la perdono. La Roma torna ad attaccare a testa bassa.

85' - McTominay si conquista una punizione, giallo per proteste a De Roon. Saranno minuti di sofferenza. Si infiamma il Maradona.

83' - Gasperini gioca la carta Mora ed esce Malen.

82' - GOL DEL NAPOLI! McTominay da fuori area piazza il pallone dell'angolino. ed è 3-2

82' - Spinazzola! Respinge Gollini, la difesa spazza via.

81' - Ennesimo corner della Roma: Ndicka di testa, para Meret comodamente.

78' - Triplo cambio nel Napoli: dentro Vergara, Lobotka e Spinazzola fuori De Bruyne, Lang e Di Lorenzo.

76' - Continuano le mischie in area del Napoli, la difesa balla e fioccano i pericoli.

75' - Prevedibile la rimonta della Roma con un Napoli inspiegabilmente disposto nella proprio area di rigore. Match nelle mani della Roma che adesso crede nella vittoria.

74' - GOL DELLA ROMA! Balerdi mette in rete nell'ennesima mischia in area.

73' - Soulè una spina nel fianco, altro inserimento pericoloso in area. Ci pensa Anguissa.

72' - Corner Roma: batte Molina, Meret con un pugno sventa la minaccia. Match intenso.

71' - Contropiede Napoli. scambiano De Bruyne-Hojlund, poi palla a Lang: la conclusione è fiacca.

69' - Troppo facile epr la Roma avanzare, il Napoli arretra e da qui nasce il gol della Roma. Azzurri troppo schiacciati.

68' - GOL DELLA ROMA! Scambio Malen e conclusione di Soulè: palla nell'angolino basso, imparabile. Beukema chiude in ritardo.

66' - Giovane suggerisce per De Bruyne, il belga crossa in area ma la palla è troppo fuori misura per Hojlund.

65' - Corner Roma, batte Soulè: prima Beukema e poi allontana Politano. Cambio: dentro Giovane e fuori Politano.

64' - Wesley prova la conclusion, Lang gliela sporca e sarà un altro corner.

63' - Troppo facile per la Roma arrivare sulla trequarti di un Napoli col baricentro basso.

62' - Altro intervento importante di Rafa Marin che ferma Malen lanciato in area. Applausi del Maradona.

61' - Napoli molto schiacciato in area, gli azzurri stringono i denti e ripartono con Hojlund. Fallo di Balerdi e giallo per lui.

61' - Stacca di testa Anguissa, la Roma riparte da dietro. Momento delicato del match.

60' - Conclusione velenosa di Soulè, deviata e sarà corner.

59' - Anguissa mura la conclusione di Balerdi al limite dell'area: situazione pericolosa.

58' - Triplo cambio della Roma: fuori Pisilli, Rensch ed Hermoso, dentro Castro, Balerdi e Molina.

57' - GOLLINI! Verticalizzazione di Di Lorenzo mette Politano davanti a Golini che miracolosamente respinge la conclusione!

56' - Intanto Gasperini sta per preparare un triplice cambio.

55' - Filtrante verticale di De Bruyne per Politano ma Ndicka lo anticipa.

53' - Lancio di Politano, Wesley gli entra duro e resta a terra. Il pallone per Anguissa verso la porta, subentra McTominay ma si allunga la palla al mite dell'area.

52' - Salvataggio di Rafa Marin! Soulè lancia Cristante, una prateria davanti a lui. Serve in area Malen ma Rafa Marin in scivolata lo anticipa.

50' - Problemi per Badiashile. Non ce la fa, entra Beukema al suo posto.

49' - Reazione Roma affidata a Malen. Si fa largo al limite dell'area, lo affronta Badiashile, prova la conclusione: palla molto alta.

48' - GOL DEL NAPOLI! Cross di Politano, arriva sul secondo palo McTominay di testa e Gollini respinge. Forse già era dentro, ma lo scozzesse ribadisce in rete. Napoli 2 Roma 0!

45' - Inizia il secondo tempo.

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46' - Fine primo tempo

45' - Ammonito Rensch

44' - Palo di Cristante! Che partita al Maradona

43' - Clamoroso salvataggio di Gollini sulla linea di porta sul tiro di Olivera

41' - Hojlund si divora il gol del 2-0, il colpo di testa sotto porta finisce fuori

38' - Hermoso vicino al gol, il suo tiro esce di poco deviato fuori

34' - Lang lancia De Bruyne in profondità solo contro Gollini che anticipa l'avversario

30' - Ammonito Cristante per un duro fallo su Anguissa

28' - GOOOOOOOAL!!! ZAMBOOO ANGUISSAA!!! Su una palla inattiva clamorosa rovesciata di Zambo che la mette nell'angolino, tutti fermi compreso Gollini

26' - Doppia occasione del Napoli con due cross pericolosi anticipati dalla difesa della Roma

24' - Malen solo in area calcia sui piedi di Meret

22' - Cristante calcia forte da fuori, colpisce l'esterno della rete

19' - Sponda di Hojlund e tiro di Lang che però esce fuori

15' - Tiro da fuori di McTominay, centrale e para facile Gollini

13' - Tiro da fuori di Politano, la palla esce alta

11' - Salvataggio incredibile sotto porta di Rensch su Lang sul cross di Di Lorenzo

9' - Tiro di Soule che esce fuori non di molto

5' - Hojlund lanciato dentro da De Bruyne, al momento del tiro viene anticipato da De Roon

3' - Ammonito Rafa Marin per un brutto fallo

18.00 - Iniziata!

17.40. Termina il riscaldamento delle due squadre

17.00 - Amir Rrahmani non farà parte del match per una sindrome simil-influenzale

16.55 - FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Badiashile, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Lobotka, Gilmour, Vergara, Giovane, Lucca. All. Allegri

Meret; Di Lorenzo, Badiashile, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Lobotka, Gilmour, Vergara, Giovane, Lucca. All. Allegri ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Rensch, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Cristante; Malen. A disposizione: Vasquez, De Marzi, Koulierakis, Balerdi, Ghilardi, Molina, Lulli, Di Nunzio, Camara, Mora, Castro. All. Gasperini

16.30 - Squadre arrivate al campo di gioco

Napoli-Roma: in diretta su Calcio Napoli 24

Napoli-Roma in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli, Caserta, Avellino e Benevento e canale 84 per i residenti della provincia di Salerno) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction di Ciro Novellino.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.