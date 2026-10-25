Formazioni ufficiali Lecce-Juventus: le scelte di Di Francesco e Spalletti

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Autore Pasquale Cacciola Giornalista professionista. Inviato TV, SMM e SEO Specialist
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Formazioni ufficiali Lecce-Juventus 8a giornata Serie A

Formazioni ufficiali Lecce-Juve: i pugliesi vogliono confermare il positivo avvio di stagione, mentre i bianconeri sono chiamati a conquistare un successo per allontanare le tensioni.

I pugliesi puntano a dare continuità ai risultati e a sfruttare il fattore campo. Situazione più delicata per la Vecchia Signora, che ha bisogno di una vittoria per rilanciarsi in campionato: la panchina di Luciano Spalletti è sotto pressione e la sfida del Via del Mare diventa un passaggio importante per il futuro dei bianconeri.

Formazioni ufficiali Lecce-Juve

  • LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah.

  • JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani.

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