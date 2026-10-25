Formazioni ufficiali Lecce-Juventus: le scelte di Di Francesco e Spalletti

Formazioni ufficiali Lecce-Juve: i pugliesi vogliono confermare il positivo avvio di stagione, mentre i bianconeri sono chiamati a conquistare un successo per allontanare le tensioni.

I pugliesi puntano a dare continuità ai risultati e a sfruttare il fattore campo. Situazione più delicata per la Vecchia Signora, che ha bisogno di una vittoria per rilanciarsi in campionato: la panchina di Luciano Spalletti è sotto pressione e la sfida del Via del Mare diventa un passaggio importante per il futuro dei bianconeri.

Formazioni ufficiali Lecce-Juve