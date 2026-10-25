Il Mattino - Ennesima notte da dimenticare per il Napoli di Allegri: squadra senza certezze

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino commenta così Napoli-Roma 3-3:

"Gli azzurri durano poco meno di un'ora, poi i cambi di Gasp cambiano tutto e gli azzurri finiscono la benzina, in pieno trend con la settimana in città. L'ennesima notte da dimenticare per la squadra di Allegri che non trova più alcuna certezza e deve anche arrendersi al rosso dell'arbitro. L'amaro in bocca, alla fine, è per quello che poteva essere e invece non è stato, una notte che poteva dare la svolta e invece non ti fa dormire: se Max aveva chiesto solidità, non è stato accontentato. Anzi, le fragilità più importanti sono venute a galla ancora una volta.

Le belle cose viste martedì in Champions League contro il Bodo/Glimt, soprattutto in avvio, non erano un caso. Perché lo stesso approccio, anzi forse pure meglio, lo si è visto ieri sera contro i giallorossi. Un Napoli forte, pronto, reattivo, autoritario, che "rischia" di segnare due volte nel primo quarto d'ora. Trascinato da un uomo che si è riscoperto leader in un attimo, spostando di pochi metri la sua zona di competenza. Il 4-3-3 riproposto sembra un vestito ideale per questo De Bruyne ancora una volta nei panni del regista".