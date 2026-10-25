Stagione finita per Kvaratskhelia: ha deciso di operarsi a Doha in Qatar

Brutte notizie per il Paris Saint-Germain e per Khvicha Kvaratskhelia. L'ex attaccante del Napoli avrebbe riportato una lesione al legamento crociato del ginocchio destro, un infortunio che lo costringerà a fermarsi per il resto della stagione. A riferirlo è il quotidiano francese L'Équipe.

Kvaratskhelia, infortunio contro il Barcellona: sarà operato a Doha

Il problema fisico si è verificato durante la vittoria del PSG per 4-2 contro il Barcellona, nella gara di Champions League disputata martedì. Una serata dal sapore agrodolce per il club parigino, capace di conquistare un successo importante ma costretto ora a fare i conti con una pesantissima perdita nel reparto offensivo.

Secondo quanto riportato da L'Équipe, Kvaratskhelia dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico all'inizio della prossima settimana a Doha, in Qatar, presso la clinica Aspetar, struttura specializzata in medicina sportiva e conosciuta a livello internazionale.

PSG, un'assenza pesantissima per il finale di stagione

La perdita del talento georgiano rappresenta un duro colpo per il Paris Saint-Germain. Kvaratskhelia è infatti uno degli elementi più importanti dell'attacco parigino e la sua assenza priverà la squadra di una pedina fondamentale proprio nella fase decisiva della stagione.

I tempi esatti di recupero dovranno essere chiariti, ma, stando alle informazioni diffuse dal quotidiano francese, l'ex Napoli non dovrebbe più scendere in campo nel corso di questa annata.

Una notizia che colpisce anche i tifosi azzurri, che hanno seguito con affetto il percorso del georgiano dopo la sua esperienza in maglia Napoli.