Repubblica - Crisi infinita di Lucca: Allegri promuove un altro vice Hojlund

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri non smette mai di lanciare messaggi di sostegno nei confronti di Lorenzo Lucca davanti ai media. Anche ieri l'allenatore ha sottolineato quanto il ragazzo debba restare tranquillo ed essere aiutato in un momento molto difficile sul piano del rendimento. Parole di difesa di max anche se poi - stando a quanto si legge su Repubblica - il tecnico vedrebbe un altro giocatore nel ruolo di vice Hojlund al momento.

Vice Hojlund, Allegri non vede Lucca

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine di Repubblica per quanto riguarda il vice Hojlund:

"In attacco toccherà nuovamente a Rasmus Hojlund: il bomber danese è all'asciutto da sette partite e proverà a sbloccarsi contro la Roma. Sarà supportato da Politano e Lang, favorito su Giovane. Il brasiliano può rappresentare un'alternativa proprio ad Hojlund. Può giocare da prima punta ed è una soluzione da non sottovalutare in corso d'opera considerando la crisi che sta attraversando Lorenzo Lucca. È ufficiale, intanto, il ritorno tra i convocati di Antonio Vergara: ha smaltito l'infortunio al polpaccio in quindici giorni e sarà di nuovo a disposizione. Ovviamente il suo rientro sarà graduale".