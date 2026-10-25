"Ci mette una pezza su Malen, per il resto può fare poco". Voti e pagelle Meret

Rassegna Stampa ico calendario ico orologio16:45  
CR
Autore Claudio Russo Giornalista professionista
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Alex Meret in Napoli-Roma? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

  • Gazzetta dello Sport 6 Ci mette una pezza di piede su Malen, poi per il resto può fare poco. Più vivo del solito nelle uscite altre, non sempre sicure ma efficaci.
  • Il Mattino 6 Tre gol presi non sono pochi, ma dove stanno gli errori? Bravo quando salva su un tiro di Malen e poi sul palo di Cristante può far poco.
  • Repubblica 6 Decisivo nel primo tempo su Malen, ma sui tre gol subiti non fa miracoli.
  • Corriere dello Sport 6 Coi piedi alla Garella su Malen. Un po’ troppa fatica nelle uscite. 
  • Tuttosport 6 Sui gol non è che potesse fare meglio, interviene su Malen al 24’ e la parata forse cambia la partita. 
  • Corriere della Sera 6
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top