"Ci mette una pezza su Malen, per il resto può fare poco". Voti e pagelle Meret
Rassegna Stampa 16:45
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Alex Meret in Napoli-Roma? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport 6 Ci mette una pezza di piede su Malen, poi per il resto può fare poco. Più vivo del solito nelle uscite altre, non sempre sicure ma efficaci.
- Il Mattino 6 Tre gol presi non sono pochi, ma dove stanno gli errori? Bravo quando salva su un tiro di Malen e poi sul palo di Cristante può far poco.
- Repubblica 6 Decisivo nel primo tempo su Malen, ma sui tre gol subiti non fa miracoli.
- Corriere dello Sport 6 Coi piedi alla Garella su Malen. Un po’ troppa fatica nelle uscite.
- Tuttosport 6 Sui gol non è che potesse fare meglio, interviene su Malen al 24’ e la parata forse cambia la partita.
- Corriere della Sera 6
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