Pallone d'oro 2026: dalla Francia annuncio su Kvaratskhelia (un indizio?)

Notizie calcio - Annuncio dalla Francia: Khvicha Kvaratskhelia non sarà presente alla cerimonia per il Pallone d'Oro 2026 ad Amsterdam/Londra a causa dell'infortunio rimediato di recente, così come non ci sarà nemmeno la delegazione del PSG a causa dell'impegno di campionato per i transalpini. Sotto la Toffe Eiffel per molti è un indizio chiaro: il georgiano, protagonista di una stagione mega, non sarà il vincitore del massimo premio europeo.

Pallone d'oro 2026, Kvara e PSG assenti: niente premio?

L'ex Napoli, che ha vissuto di recente la rottura del legamento crociato, dunque non dovrebbe essere il primo giocatore georgiano a vincere il pallone d'oro. Nonostante Kvaratskhelia sia stato nominato miglior giocatore dell'ultima Champions League e sia stato tra i grandi trascinatori del Paris Sait-Germain in campionato, le votazioni per il Pallone d'Oro tengono conto dell'intera annata, compresi gli impegni internazionali della Coppa del Mondo 2026, e il verdetto finale dovrebbe andare altrove. Ovvero a favore di uno tra Harry Kane o Lamine Yamal (con l'assenza del PSG che farebbe venir meno la candidatura di Kylian Mbappé).