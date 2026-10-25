Reazione istintiva di Allegri, mister furibondo e stizzito al fischio finale

Ultime notizie SSC Napoli - Al termine di Napoli-Roma l'allenatore azzurro Massimiliano Allegri si ribella, viene espulso. Ed ecco che viene fuori tutta la sua anima: toglie la giacca, lascia il campo stizzito come racconta il Corriere della Sera.

«Non sono abbastanza lucido per commentare» dice al primo microfono di Dazn che gli si presenta davanti. Max è furibondo.

"In effetti, se non vinci una partita in cui hai fatto il massimo e anche di più, rendendo inerme un centravanti come Malen che finora ha già fatto nove gol, anestetizzando una squadra che vive di duelli e di pressione, significa che l’analisi va approfondita. Max però ne ha per tutti.

Prima di lui arrivano in sala stampa le sue urla: «Sono sempre loro, l’ho pagata l’anno scorso col Milan». Evidente lo sfogo contro la Roma in Champions: «Gliel’hanno messa in tasca». Una reazione istintiva che mette a tacere quando a bocce ferme analizza la partita"