Trevisani: "Parole di Allegri in Napoli-Roma? Ci sta che uno dopo 25 anni possa non essere lucido"

Riccardo Trevisani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Manà Manà su Massimiliano Allegri:

“Il Napoli è una squadra formidabile, solo chi mente può dire il contrario. La Rosa è molto forte che ha la capacità di stare nelle partite fino a quando gioca a pallone mentre poi, quando si abbassa e difende, diventa modesta perché non è costruita per questo perché è un organico costruito per fare giocare a calcio. Lo ha fatto con Spalletti ed un po’ meno con Conte ma c’erano dei principi, dei movimenti molto ben strutturate cioè era una squadra non bella ma funzionale.

Parole di Allegri sulla Champions in tasca alla Roma lo scorso anno? Ha detto quella frase che va analizzata. La simulazione di Beukema è grossa e malfatta. Che Dio benedica Orsato che sta uccidendo i simulatori e le perdite di tempo. Chi vuole bene al calcio, odia i simulatori. Non è una cosa solo di Beukema, sia chiaro: è un discorso in generale. Allegri perde la testa e tira in mezzo il Milan dello scorso anno che aveva 11 punti di vantaggio sul quarto posto ad un mese e mezzo dalla fine. Non vanno in Champions perché non vinceva le partite chiudendo con la ciliegina di perdere in casa con il Cagliari quando gli bastava un pari.

Detto questo, prendo in prestito le parole di Allegri e dico: dopo 25 anni ci sta che uno possa non essere lucido sia nei cambi, nel non far chiudere il Napoli in area di rigore dopo essere in vantaggio, sia nelle dichiarazioni post gara che verranno smentite dai soliti servi sciocchi e barbagianni ma ci sono testimoni oculari che hanno visto e sentito tutto".