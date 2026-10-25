Al Napoli serviva una vittoria “pesante”, ha preso i tre punti solo contro chi non punta allo stesso obiettivo stagionale

Ultime notizie SSC Napoli - Al Napoli serviva una vittoria “pesante” per provare a rilanciarsi verso la zona Champions League, scrive l'edizione odierna di Tuttosport, invece il pari serve a poco "e le vittorie dei partenopei restano soltanto tre, conquistate contro Genoa, Bologna e Frosinone, cioè nessuna di quelle che puntano allo stesso obiettivo dei partenopei. Umore diverso sulla sponda giallorossa, dove Gasperini incarta con un forte sospiro di soddisfazione questo punto. La rete di Balerdi proprio al 90’ mette la parola fine a tutte le sofferenze della serata, perché mai si era vista finora la Roma in difficoltà come nel match del Maradona".

?