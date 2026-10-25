Mondiale U15, Italia-Qatar 3-0: gol e assist per Tambaro del Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Gli Azzurrini dell'U15 liquidano i qatarioti a Baku grazie ai gol di Reguig, Kostyuk e Tambaro, portandosi in vetta al Gruppo L del Mondiale a punteggio pieno. Nel pomeriggio (ore 12.45), sfida alle Isole Cook.

Tambaro del Napoli protagonista con l'Italia Under 15

Italia U-15: gol e assist per Tambaro del Napoli

Ottima prestazione della Nazionale Under 15, che, dopo il successo per 5-1 in rimonta sul Turkmenistan all’esordio di ieri, supera con un netto 3-0 il Qatar sul Campo 5B dell’Hovsan Competition Complex di Baku, nella seconda giornata del Gruppo L della fase di qualificazione della FIFA U-15 World Cup & Festival, in svolgimento fino al 30 ottobre in Azerbaigian. Gol e asist per Mario Tambaro, centrocampista del Napoli.

L’Italia sblocca il risultato al 7’ con il fantasista della Roma, Rayan Reguig, per poi chiudere definitivamente i conti nella ripresa, grazie ai gol di Andrea Kostyuk, attaccante del Milan, al 24’, e di Mario Tambaro, centrocampista del Napoli, al 32’.

“Abbiamo fatto una buona partita – specifica il tecnico Enrico Battisti –, contro una squadra fisica che, a un certo punto della gara, ha iniziato a entrare in maniera più decisa, probabilmente perché si trovava in svantaggio. Noi siamo riusciti a contenere gli avversari, non subendo gol, ma soprattutto abbiamo mantenuto un’ottima qualità di palleggio, dominando sotto il profilo del gioco per tutti i 40 minuti”.

Gli Azzurrini, momentaneamente al comando del girone a punteggio pieno, con 6 punti, scenderanno nuovamente in campo, stavolta sul terreno di gioco 4B, per affrontare le Isole Cook (ore 12.45), che hanno perso per 10-0 contro il Benin (tripletta di Osias Assigbe, doppiette di Benoît Dossou-Yovo e Noé Faton e gol di Rivaldo Pérès Mevognon, Noukpo Nounagnon e Cheihana Baaba) nella loro prima partita della giornata, andata in scena sul Campo 3B. “È un aspetto nuovo – continua l’allenatore azzurro –, un po’ come tante altre cose presenti nel regolamento. In queste poche ore che ci dividono dalla prossima partita cercheremo di riposare il più possibile per arrivare al meglio”.

PARTITA. L’Italia schiera Galliera tra i pali, Carpi, Vian e D’Eletto in difesa, Tambaro – insignito della fascia di capitano – e Koite a centrocampo, con Reguig e Kostyuk in attacco. Il Qatar si affida al capitano Emem in porta, Yassein, Abusalem e Abdullah nel reparto arretrato, Mirad, Matalqeh ed El-Sayed in mediana e Alhajalkhlf come unico riferimento offensivo.

Partono meglio gli Azzurrini che, dopo appena un minuto di gioco, sfiorano il gol con Vian, il cui colpo di testa su cross dalla destra di Reguig termina alto sopra la traversa. La risposta dei qatarioti non tarda ad arrivare e, al 2’, ci vuole un bell’intervento di Galliera sul sinistro di El-Sayed per negare l’1-0 alla formazione di Ahmed Reda Madouni. I ragazzi di Enrico Battisti crescono azione dopo azione e, al 7’, trovano il meritato vantaggio con Reguig, che addomestica un’illuminante apertura di Tambaro e, di destro, trafigge l’estremo difensore avversario con un preciso diagonale. L’Italia continua ad attaccare e, neanche un giro d’orologio più tardi, sfiora il raddoppio, stavolta con Tambaro, che triangola con Reguig, prima di mandare il pallone alto di un soffio sopra l’incrocio con il destro. Il Qatar tenta di rispondere, ma, prima dell’intervallo, sono ancora gli Azzurrini a rendersi pericolosi, prima con Ferraro, poi con Musella, ma sia il destro del numero 11, al 17’, sia quello del numero 8, un minuto più tardi, terminano alti sopra la traversa. Si va così al riposo con la formazione azzurra avanti per 1-0.

Il secondo tempo, che si apre con il tentativo da centrocampo di Tambaro bloccato comodamente da Emem, registra un’occasione per i qatarioti al 22’, che impegnano il neoentrato Brigante con il velenoso calcio di punizione dalla destra di Katra. Passano un paio di minuti e arriva il meritato raddoppio dell’Italia con Kostyuk che, di destro, anticipa tutti in mischia e fulmina il numero 1 avversario al 24’. Il Qatar, scosso dal 2-0 subito, alza la testa, andando vicino al gol in entrambe le circostanze con Alhajalkhlf, che prima spedisce alto con il sinistro al 27’, a tu per tu con l’estremo difensore azzurro, poi, sempre davanti a Brigante, gli calcia addosso con il destro due minuti dopo. Gli Azzurrini resistono e, al 32’, chiudono i conti: Kostyuk serve Tambaro che, di destro, trafigge Emem con un potente rasoterra, sancendo il definitivo 3-0 in favore della squadra di Enrico Battisti.

ITALIA-QATAR 3-0: il tabellino