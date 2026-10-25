Fedele: "Primo tempo, un piacere vedere il Napoli! Poi la squallida sceneggiata di Beukema"

Ultime notizie Serie A - Enrico Fedele ha commentato il 3-3 fra Napoli e Roma sulle colonne dell'edizione odierna de Il Roma:

"Ci sono partite che ti fanno arrabbiare e, nello stesso tempo, ti riconciliano con il calcio. Napoli-Roma è stata una di queste. Una gara d'altri tempi, giocata a ritmi forsennati, con due squadre che non si sono risparmiate e hanno regalato emozioni fino all'ultimo respiro. E allora, diciamolo subito: questo pareggio lascia l'amaro in bocca, perché per quanto si è visto soprattutto nel primo tempo il Napoli avrebbe meritato qualcosa in più. Era un piacere guardare gli azzurri. Veloci, aggressivi, finalmente capaci di mettere in campo idee e qualità. E con quel De Bruyne che, quando decide di suonare il suo violino, trasforma il calcio in musica. Il belga ha illuminato la scena, inventando, suggerendo, lanciando i compagni a rete con una naturalezza che appartiene soltanto ai grandi. Attorno a lui, il ritorno di Anguissa e McTominay ha restituito alla squadra quella forza fisica e quella personalità che avevamo apprezzato martedì contro il Bodo. Insomma, per un tempo abbiamo rivisto il Napoli che vorremmo sempre.

Poi è arrivata la ripresa, e qui c'è poco da nascondersi dietro le parole. Le energie sono venute meno, la Roma ha preso campo e il Napoli ha cominciato a soffrire. Gli avversari hanno trovato spazi e gol, mentre gli azzurri hanno dovuto aggrapparsi al carattere per restare in partita. Eppure, proprio quando sembrava che tutto potesse precipitare, è venuto fuori il cuore di una squadra che non vuole arrendersi. Poteva perderla, questa partita, ma avrebbe anche potuto vincerla. E non sarebbe stato uno scandalo. Certo, Gasperini ha potuto contare su alternative di qualità che Allegri non aveva a disposizione. Poi quella squallida sceneggiata di Beukema, che ha dato forza alla Roma, ha aggiunto tensione a un finale incandescente. Per un attimo ho sognato il mitico 4-3 dell'Italia sulla Germania ai Mondiali del Messico. Naturalmente, altri tempi e un'altra storia, ma certe emozioni non hanno età. Prendiamoci, allora, questo punto. Non è il massimo, ma può servire a ritrovare fiducia dopo le troppe critiche piovute sulla squadra".