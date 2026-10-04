Calendario Napoli Basket: prossime partite e orari
Basket 16:30
Calendario Napoli Basket
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Prossime partite Napoli Basket: date, orari e avversarie di quelle che saranno le prossime sfide del Napoli allenato da coach Repesa. Quando gioca il Napoli Basket? Tutte le partite degli azzurri che hanno iniziato nel miglior modo possibile la stagione
Prossime partite Napoli Basket: date, orari e avversarie di quelle che saranno le prossime sfide del Napoli allenato da coach Repesa. Quando gioca il Napoli Basket? Tutte le partite degli azzurri che hanno iniziato nel miglior modo possibile la stagione. La prossima partita del Napoli Basket sarà in EuroCup contro il Buducnost.
Prossime partite Napoli Basket: il calendario
Calendario Napoli Basket, come seguire tutte le prossime partite della squadra partenopea che vuole dare grande spettacolo in questa nuova stagione ricca di impegni, visto che oltre al campionato di A1 si giocherà anche l'EuroCup. Queste le prossime partite del Napoli Basket:
- Buducnost-Napoli Basket martedì 6 ottobre ore 19:00 - EuroCup
- Cantù-Napoli Basket domenica 11 ottobre ore 17:00 - Serie A1
- Slask Wroclaw-Napoli Basket mercoledì 14 ottobre ore 19:00 - EuroCup
- Napoli Basket-Olimpia Milano domenica 18 ottobre ore 12:00 - Serie A1
- Napoli Basket-Tofas martedì 20 ottobre ore 20:00 - EuroCup
- Derthona-Napoli Basket domenica 25 ottobre ore 12:00 - Serie A1
- Neptunas-Napoli Basket mercoledì 28 ottobre ore 18:00 - EuroCup
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