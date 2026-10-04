Calendario Napoli Basket: prossime partite e orari

Prossime partite Napoli Basket: date, orari e avversarie di quelle che saranno le prossime sfide del Napoli allenato da coach Repesa. Quando gioca il Napoli Basket? Tutte le partite degli azzurri che hanno iniziato nel miglior modo possibile la stagione. La prossima partita del Napoli Basket sarà in EuroCup contro il Buducnost.

Calendario Napoli Basket

Prossime partite Napoli Basket: il calendario

Calendario Napoli Basket, come seguire tutte le prossime partite della squadra partenopea che vuole dare grande spettacolo in questa nuova stagione ricca di impegni, visto che oltre al campionato di A1 si giocherà anche l'EuroCup. Queste le prossime partite del Napoli Basket: