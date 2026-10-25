Giorno libero per il Napoli: Rafa Marin e Olivera hanno scelto il ristorante SantaLu | FOTO

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Il giorno dopo Napoli-Roma 3-3, i calciatori del Napoli hanno avuto concesso un giorno libero da mister Allegri per preparare poi la prossima partita che si giocherà nel turno infrasettimanale contro il Monza

Il giorno dopo Napoli-Roma 3-3, i calciatori del Napoli hanno avuto concesso un giorno libero da mister Allegri per preparare poi la prossima partita che si giocherà nel turno infrasettimanale contro il Monza. Approfittando del giorno libero concesso da Mister Allegri, i calciatori Rafa Marin e Mathias Olivera hanno trascorso la serata nel ristorante SantaLu sul lungomare mare di Santa Lucia.
 

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