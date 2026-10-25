Perchè il contatto Balerdi-Beukema prima del 3-3 non è fallo
Rassegna Stampa 17:00
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Ultime notizie SSC Napoli - Partita complessa Napoli-Roma per l'arbitro Colombo che ha tenuto la soglia del fallo sempre molto alta, non ha esitato ad estrarre i cartellini quando c’è stato bisogno. Il Napoli protesta per le reti del 2-2 e del 3-3, analizza il Corriere dello Sport nella sua moviola.
"C’è un contatto fra Balerdi e Beukema, i due si avvicinano, non c’è alcuna gomitata, Beukema va giù tenendosi la pancia, poi si rialza perché l’azione va avanti, partecipa alla manovra difensiva, quindi si lamenta e ricade a terra"
- Fine primo tempo, cross di Mancini, Badiashile s’oppone col corpo, non c’è tocco di mano.
- Gollini in uscita fuori dall’area su De Bruyne, pallone sul braccio destro del portiere che però è attaccato al corpo: fosse stato staccato, rosso chiaro, così giusto far giocare.
- Sulla rovesciata di Anguissa c’è Olivera in fuorigioco, non punibile però perché non interferisce con nessuno, regolare la rete dell’1-0.
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