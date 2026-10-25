Perchè il contatto Balerdi-Beukema prima del 3-3 non è fallo

Ultime notizie SSC Napoli - Partita complessa Napoli-Roma per l'arbitro Colombo che ha tenuto la soglia del fallo sempre molto alta, non ha esitato ad estrarre i cartellini quando c’è stato bisogno. Il Napoli protesta per le reti del 2-2 e del 3-3, analizza il Corriere dello Sport nella sua moviola.

"C’è un contatto fra Balerdi e Beukema, i due si avvicinano, non c’è alcuna gomitata, Beukema va giù tenendosi la pancia, poi si rialza perché l’azione va avanti, partecipa alla manovra difensiva, quindi si lamenta e ricade a terra"