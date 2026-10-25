Allegri è una furia, Repubblica: la reazione dopo il rosso in Napoli-Roma 3-3

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sulla reazione di Allegri al rosso in Napoli-Roma:

"È furioso Allegri e non fa nulla per nasconderlo. Non riesce proprio a digerire l'espulsione maturata subito dopo il 3-3 della Roma realizzato da Balerdi. Max lo dice a caldo in televisione: «Non ho la lucidità per commentare la partita. Non ho fatto nulla». Ribadisce il concetto in sala stampa. Il viso è tirato, il punto sta stretto ad un Napoli che per un'ora mette alle corde la Roma. Non basta neanche il 3-2 di McTominay a festeggiare una vittoria che sarebbe stata preziosa per il morale e per la classifica. «Il rosso? Ah non lo so, io stavo zitto. Appena mi alzo, l'arbitro prende un provvedimento nei miei confronti. Il provvedimento l'ho ricevuto e adesso mi toccherà anche la multa. Nella scorsa stagione, ho collezionato 80mila euro di amende. Farò beneficenza anche a questo giro. Adesso starò zitto e buono, ma soprattutto seduto»".