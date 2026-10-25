Ziliani: "Beukema muore, resuscita ma poi stramazza a terra. Totale illiceità della Serie A"

Paolo Ziliani commenta quanto accaduto in Napoli-Roma:

"Dopo la “morte e resurrezione” di San Ciro Immobile in nazionale (luglio 2021), sfiorato il miracolo in Napoli-Roma: Beukema muore, resuscita ma poi stramazza a terra e muore di nuovo Mentre la Serie A prosegue nella più totale illiceità e inosservanza del regolamento col VAR ormai ufficialmente scomparso, a Napoli succede di tutto con le leggendaria sceneggiata del difensore olandese e con Allegri in piena crisi di nervi ora che le sue incrollabili certezze, partita dopo partita, stagione dopo stagione, si stanno sgretolando".