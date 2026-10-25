Infortunio Badiashile, è il solito muscolo: le prime sensazioni e i tempi di recupero

Ultime notizie SSC Napoli - Un altro stop in casa azzurra, Benoit Badiashile diventa il 12° calciatore dei partenopei infortunato in questa stagione: il francese p stato costretto al cambio in apertura di ripresa in Napoli-Roma, aprendo la porta anche alle difficoltà difensive degli azzurri di Allegri, con l'ingresso di Beukema al suo posto. La coppia Rafa Marin-Badiashile stava infatti gestendo al meglio le sortite offensive della squadra di Gasperini.

Infortunio Badiashile: sensazioni e tempi di recupero

Badiashile non aveva giocato contro il Bodo/Glimt in settimana per evitare affaticamenti e invece ci è "ricascato", si è infortunato in Napoli-Roma e l'edizione odierna de Il Mattino scrive:

"Lo stesso muscolo, la stessa gamba che già negli ultimi anni lo ha fatto fermare in ben sette occasioni diverse con le maglie di Monaco e Chelsea, lo stesso bollettino che un anno fa lo ha tenuto praticamente sempre fuori dai calciatori a disposizione a Londra. Lo ha capito subito, Benoit, che si è toccato il volto lasciando il campo con l'aiuto dei sanitari e sperando di essersi fermato in tempo. Le prime sensazioni non sono positive, anche i volti dello staff medico - così come quello di Allegri quando ha dovuto rispondere alle domande - lo denunciavano: oggi ci saranno i primi accertamenti, ma serviranno almeno 48 ore per una valutazione più larga, quindi domani arriverà la diagnosi definitiva.

Badiashile in Napoli-Roma

Una fiammella di speranza c'è, ma i precedenti non fanno ben sperare: con ogni probabilità, Badiashile si rivedrà dopo la sosta, rinunciando al trittico in trasferta Monza-Porto-Juventus e saltando anche la sfida casalinga contro la Lazio a novembre. Resta in bocca l'amaro per il risultato perso e per l'ennesimo calciatore da regalare all'infermeria: verso Monza, il recupero del febbricitante Rrahmani diventa necessario".