Tre gol alla miglior difesa della Serie A: De Bruyne illumina Napoli dalla regia, certezza McTominay e un Anguissa ritrovato

Notizie Napoli - Il 3-3 tra Napoli e Roma regala spettacolo e tanti spunti di riflessione per gli azzurri. Al di là del risultato finale, la squadra di Massimiliano Allegri ha mostrato una cosa su tutte: buona capacità di costruire gioco, creando numerose occasioni e mettendo in difficoltà una delle difese più solide del campionato.

C'è infatti un dato su tutti che merita particolare attenzione: prima della sfida di questa sera, la Roma di Gian Piero Gasperini aveva la miglior difesa della Serie A con appena tre gol subiti, ma il Napoli è riuscito a segnare altrettanti reti ai giallorossi in soli novanta minuti di gioco. Un segnale decisamente importante per il reparto offensivo, capace di trovare soluzioni e spazi anche contro un avversario abituato a concedere poco.

Tra gli aspetti più incoraggianti c'è ancora una volta la prestazione di Kevin De Bruyne. Il belga continua a offrire indicazioni positive nel ruolo di regista, dettando i tempi della manovra e contribuendo alla costruzione delle azioni: la sua qualità nella gestione del pallone rappresenta una risorsa preziosa per gli equilibri della squadra in un momento particolarmente complesso. Segnali di crescita arrivano anche da Frank Zambo Anguissa, apparso in progressione e sempre più coinvolto nelle dinamiche del centrocampo; che dire del gol messo a segno stasera?! Accanto a lui, Scott McTominay sembra aver ritrovato i livelli che lo avevano reso uno dei protagonisti del Napoli: presenza fisica, inserimenti e capacità di incidere nella metà campo avversaria e continuità dopo l'ottima prestazione in Champions League contro il Bodo/Glimt.

Interrogativi, però, restano vivi. Sotto quale aspetto? I tre gol subiti sono ancora tanti, ma la produzione offensiva e le prestazioni di alcuni uomini chiave offrono elementi da cui ripartire. Il pareggio non cancella le criticità, ma conferma che il Napoli di Allegri, quando vuole, dispone di qualità e soluzioni per mettere in difficoltà anche le migliori difese.