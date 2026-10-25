Giordano: "Il Var è morto, sepolto! La famosa linea Orsato ha fallito, si sbaglia molto più di prima"

Marco Giordano commenta sui social il mancato rigore negato all'Inter contro la Fiorentina:

"Il problema qui non è l’errore dell’arbitro Mariani: IL VAR È MORTO, SEPOLTO. La famosa linea Orsato, TANTO CELEBRATA DAL MAIN STREAM, ha fallito. Sì torni subito alla linea voluta da Rocchi, dove tutto veniva visto, dove tutto era analizzato. Semplicemente, OGGI SI SBAGLIA MOLTO PIÙ, sull’altare della centralità dell’arbitro tanto cara ad Orsato, camuffata dalla minchiata delle gare “che durano di più”. Se non avessero dato un rigore simile alla mia squadra avrei organizzato i sit in di protesta a Roma".