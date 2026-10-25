Chi è Diego Aponte tirato in ballo per l'eventuale acquisto del Napoli: età, patrimonio e ruolo in MSC

Nella giornata di ieri è spuntato il nome di Diego Aponte, figlio dell’armatore Gianluigi, come possibile acquirente della SSC Napoli. Ad ipotizzarlo è stato Il Fatto Quotidiano che ha commentato le parole rilasciate da Aurelio De Laurentiis nei giorni scorsi a Radio Kiss Kiss in cui ha dichiarato che preferirebbe cedere il Napoli ad un napoletano: “Io per il momento non ho deciso di vendere, ma - ha detto il presidente del club azzurro - se dovessi vendere venderei a un napoletano piuttosto che a un americano, perché ognuno conosce casa propria, le persone con le quali rapportarsi e la quotidianità”. Ma chi è Diego Aponte? Di cosa si occupa? Andiamo a vedere chi è il nome tirato in ballo in chiave Napoli da ieri.

Chi è Diego Aponte

Diego, nato in Svizzera 49 anni fa, è il figlio di Gianluigi Aponte, imprenditore ed armatore nato a Vico Equense, proprietario di MSC (Mediterranean Shipping Company). Lo scorso 13 aprile, Diego Aponte - insieme alla sorella Alexa - diventa proprietario della compagnia di navigazione. Il primo diventa presidente mentre la sorella Chief Financial Officer.

Laureatosi in Studi Marittimi con una particolare attenzione alle spedizioni ed è entrato a far parte di MSC nel 1997, dapprima formandosi a bordo delle navi come ingegnere junior per acquisire esperienza tecnica in prima linea, quindi ampliando le sue conoscenze marittime presso MSC Ship Management a Sorrento. Dopo essere entrato a far parte della sede centrale di MSC a Ginevra, ha lavorato in tutti i reparti, comprese le rotte commerciali dell'America latina e degli Stati Uniti, identificando alla fine degli anni '90 l'opportunità per MSC di investire nell'infrastruttura dei terminal, per facilitare la crescita a lungo termine dell'industria dei container. Nel 2000, ha fondato Terminal Investment Limited S.A. (TiL), diventato uno dei maggiori operatori di terminal al mondo. Oggi, Aponte jr è il presidente di TiL.

Diego Aponte è sposato con Elâ Soyuer, figlia dell'imprenditore portuale turco Ahmet Soyuer. Vivono a Ginevra, città natale tra l'altro di Jacqueline Baudit moglie del presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis. Dall'unione tra Diego Aponte ed Elâ Soyuer sono nati tre figli: Asia, Oscar e Maya.

Patrimonio della famiglia Aponte

Il patrimonio della famiglia Aponte - secondo Forbes - è al 44° posto in classifica tra i miliardari di tutto il mondo. Nello specifico, l’intero patrimonio è tra i 75 e gli 89 miliardi di dollari. Cifre davvero importanti che testimoniano l’enorme valore che negli anni ha assunto l’azienda MSC grazie al lavoro di Gianluigi Aponte e dei suoi figli Diego ed Alexa. Chissà se il napoletano di cui ha parlato De Laurentiis - che ha smentito la vendita del Napoli ad oggi - non possa essere uno dei proprietari di MSC. Al momento - è bene ribadirlo - siamo nel campo delle ipotesi.