"L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca". Sfogo choc di Allegri in uno stanzino dopo Napoli-Roma

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, su X racconta un retroscena che riguarda l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri nel post-partita di Napoli-Roma 3-3:

"Clamoroso Allegri. Dopo la conferenza stampa in uno stanzino attiguo ha perso le staffe dicendo “L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca” riferendosi a supposti favori arbitrali che avrebbero spinto la Roma davanti al Milan"

Il Corriere dello Sport aggiunge: "

"Uno sfogo lontano dalle telecamere, a microfoni spenti, ma con un tono di voce alto che, in un momento di silenzio, si è sentito chiaramente in una parte della sala stampa. Protagonista Allegri che, dopo le interviste a Dazn e prima della conferenza, si è lasciato andare a una frase: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro... L'ho pagata con il Milan". Il riferimento è al finale della scorsa stagione, con i rossoneri al quinto posto con Roma e Como tra le prime quattro"