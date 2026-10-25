Del Genio: "Il mio voto ad Allegri dopo Napoli-Roma: ha un solo modo per risalire in classifica"

Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Youtube di Napolità su Napoli-Roma 3-3:

"Il Napoli non sa più gestire il risultato. Bisogna far attaccare il meno possibile certe squadre e per farlo dovremmo attaccare noi il più possibile, anche quando sei sul 2-0, lo dicono i dati. Non solo il Napoli quando attacca ha più possibilità di segnare, ma ha anche più possibilità di non prendere gol. Avere questa mentalità deve diventare il dna del Napoli se si vuole provare a rimontare in classifica, anche se è difficile. Allegri? Gli do 6,5 in pagella con la Roma. Forse meritava di più, ma gli diamo la responsabilità di questo vado o non vado, più coraggio o meno coraggio, mi difendo, mi abbasso. Una mentalità che non vorrei fosse stata trasmessa alla squadra come dna di difendersi".