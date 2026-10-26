Parlato: "Situazione inaccettabile per un club ai vertici negli ultimi anni. La colpa non è solo di Allegri"

Manuel Parlato ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo canale Youtube sul momento del Napoli:

"La domanda nasce spontanea: voi mi dite sempre che io sono dalla parte di Antonio Conte, ma io non sono dalla parte di nessuno se non dei risultati. Vi rilancio un'ipotesi: che cosa avreste detto se Conte fosse rimasto un altro anno al Napoli e questa fosse la sua classifica dopo otto giornate? Il presente purtroppo dice che le cose vanno male, che la squadra non sa gestire le partite e che subisce troppi gol. Abbiamo una classifica indecente.

Ci sono i soliti trombettieri del Napoli che devono per forza dire che va tutto bene per motivazioni personali. Ma il problema nasce anche da una cattiva comunicazione e gestione della società. Non è solo questione di Allegri: la colpa non è assolutamente solo sua. È di chi ha pensato che questo gruppo, guidato in maniera più morbida dopo i tre allenatori della scorsa annata, potesse competere direttamente per lo scudetto senza investimenti mirati.

Guardando la classifica e i risultati che arrivano, questa situazione è inaccettabile per un club che è sempre stato al vertice negli ultimi anni. Chi è intellettualmente onesto sapeva che senza fare mercato e con certe scelte si sarebbe arrivati a questo punto. Ora la cosa fondamentale è trovare il prima possibile il bandolo della matassa e uscire da questo momento il prima possibile, altrimenti si rischia davvero grosso".