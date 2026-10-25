Repubblica, Azzi: "Napoli indebolito dal mercato, inutile criticare dopo la Roma! Si sa da agosto"
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Ultime notizie SSC Napoli - Nel giorno dopo al 3-3 contro la Roma, il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, commenta così le critiche agli azzurri per la rimonta subita:
"Che senso ha criticare ora il Napoli? È una squadra che è stata indebolita sul mercato e che con la Roma ha fatto il massimo, al netto dei limiti strutturali, di età e dei cambi tardivi. Questo è, si sa da agosto. Chi lo scopre a fine ottobre è scarso, distratto oppure altro...".
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