Repubblica, Azzi: "Napoli indebolito dal mercato, inutile criticare dopo la Roma! Si sa da agosto"

Ultime notizie SSC Napoli - Nel giorno dopo al 3-3 contro la Roma, il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, commenta così le critiche agli azzurri per la rimonta subita:

"Che senso ha criticare ora il Napoli? È una squadra che è stata indebolita sul mercato e che con la Roma ha fatto il massimo, al netto dei limiti strutturali, di età e dei cambi tardivi. Questo è, si sa da agosto. Chi lo scopre a fine ottobre è scarso, distratto oppure altro...".