Spalletti si gioca la panchina, tensione alla Continassa in queste ore: cosa è successo

Juve-Napoli può essere decisiva per il futuro di Spalletti, cui la società ha concesso una seconda possibilità o una terza se non addirittura una quarta, calcolando gli obiettivi falliti nella stagione passata e la catastrofica sconfitta con la Lazio, la prima vera picconata alla panchina di Lucio, che non resisterà a un'altra.

È quanto riporta La Repubblica oggi in edicola sottolineando la posizione estremamente precaria dell'attuale tecnico della Juventus.

Tensione alla Continassa verso Juve-Napoli

Come si legge sempre dal quotidiano, alla vigilia del big match contro il Napoli, in casa bianconero è stata ad altissima tensione. La crisi di risultati ha spinto Spalletti a prendere una decisione drastica: il tecnico ha infatti chiesto e ottenuto di recludere la squadra in ritiro forzato fino a domenica, confinando i calciatori tra il campo d'allenamento e l'ala riservata del J Hotel.

Nel frattempo la dirigenza ha deciso di intervenire direttamente sul gruppo. Ieri mattina è andata in scena una dura reprimenda da parte dell'amministratore delegato Giovanni Carnevali, il quale ha pesantemente richiamato la rosa accusando i calciatori di eccessiva mollezza, ricalcando in sostanza le critiche già espresse a caldo da Spalletti dopo l'ultimo passo falso. Il dirigente ha provato a scuotere l'ambiente rispolverando un classico slogan societario: «Ricordatevi che siete la Juve».