Juventus-Napoli è un crocevia probabilmente senza ritorno per Spalletti

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie SSC Napoli - Juventus-Napoli è un crocevia probabilmente senza ritorno per Luciano Spalletti, scrive Il Mattino.

“Il ko maturato a Genova ha ulteriormente dilatato la voragine che si è squarciata nel mondo bianconero oramai da giorni. Per andare all'origine di una crisi che sembra senza fine bisogna scavare a fondo, partendo dall'estate scorsa. Spalletti e la società hanno deciso di puntare su un attaccante centrale come Kolo Muani (1 gol fin qui in campionato) e un jolly come Alajbegovic ed entrambi non hanno lasciato il segno”

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