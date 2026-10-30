Juventus-Napoli è un crocevia probabilmente senza ritorno per Spalletti

Ultime notizie SSC Napoli - Juventus-Napoli è un crocevia probabilmente senza ritorno per Luciano Spalletti, scrive Il Mattino.

“Il ko maturato a Genova ha ulteriormente dilatato la voragine che si è squarciata nel mondo bianconero oramai da giorni. Per andare all'origine di una crisi che sembra senza fine bisogna scavare a fondo, partendo dall'estate scorsa. Spalletti e la società hanno deciso di puntare su un attaccante centrale come Kolo Muani (1 gol fin qui in campionato) e un jolly come Alajbegovic ed entrambi non hanno lasciato il segno”