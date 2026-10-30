Spalletti si prepara alla sfida del cuore, nella sua testa rievoca sempre i ricordi più belli

Ultime notizie SSC Napoli - L'unico segnale di vita sul pianeta Juventus arriva dall'Europa League, scrive Il Mattino.

7 i punti raccolti dai bianconeri nelle prime 3 giornate del girone unico: "Zero sconfitte, che di per sé rappresentano una grande notizia visto l'andamento di questo inizio stagione della Juventus. Ecco da dove vorrebbe ripartire Spalletti, che intanto si prepara alla sfida del cuore contro il Napoli che nella sua testa rievoca sempre i ricordi più belli. Sono andati i tempi del terzo scudetto, visto che dopo quei successi sono arrivati i tonfi clamorosi con la Nazionale prima e con la Juventus adesso".