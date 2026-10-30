Esonero Spalletti col Napoli? In questo momento non esiste un piano B! Ma ci sono sei nomi attorno alla Juventus

Ultime notizie Serie A - Un anno esatto di Juve, oggi: Luciano Spalletti lo avrebbe immaginato diverso, con meno preoccupazione. Se si decide di abbracciare la Juventus, si deve vincere sempre. E si è sempre in discussione, scrive Tuttosport.

Carnevali ha dato le responsabilità alla squadra, il che non significa che l’allenatore sia esentato da oneri e non sia sotto osservazione. Tuttavia in questa fase non è il focus: la reazione deve arrivare dalla squadra, dai giocatori: "l’intenzione del club è quella di proseguire con Spalletti. In questo momento non esiste un piano B, l’esonero non è all’ordine del giorno, dunque non avrebbe senso cercare qualcuno. Il furor del popolo porta sempre nella stessa direzione: Antonio Conte, le altre sono manovre di agenti e intermediari oppure voci di corridoio: da Paulo Sousa a Sergio Conceiçao passando per Deschamps e Pioli, oltre a Simone Inzaghi".